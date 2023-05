Vela | SailGP San Francisco 2023 | Australia al comando dopo la prima giornata La Gran Bretagna si avvicina alla grande finale a tre

(Di domenica 7 maggio 2023) Si è svolta nella notte italiana a Sanladell’undicesima e ultima tappa del Mubadala2022-, terza edizione del circuito velico internazionale ideato, tra gli altri, dal leggendario Russell Coutts. Nelle acque statunitensi i catamarani Foiling F50 si sono dati battaglia nelle prime tre regate e lo spettacolo non è di certo mancato. La miglior imbarcazione diè stata quellana: il team con timoniere Tom Slingsby ha chiuso le tre prove con due vittorie di regata e un terzo posto, totalizzando ben 28 punti. Seconda piazza per laguidata da Ben Ainslie (28 punti complessivi anche per lei grazie a un successo e a due terzi posti), mentre ha terminato la ...

