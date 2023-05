Vasseur | ' Non il risultato che ci aspettavamo | ma Leclerc ha fatto bene a provarci'

(Di domenica 7 maggio 2023) Una macchina in terza posizione, l'altra in settima. Sarà così che Frédéricvedrà scattare le sue vetture domani, in quella che si annuncia come una gara ricca di insidie: il rischio pioggia ...

... in quella che si annuncia come una gara ricca di insidie: il rischio pioggiaè scongiurato per il GP di Miami. Rivivi la qualifica di Miami L'analisi diA fine qualifica, il team ...'Charles era sicuramente al limite - ha dettoa Sky . Nel giro prima era il più veloce nei ... Quando ti giochi la prima posizione devi spingere,possiamo dire che lo abbia fatto troppo....... Newey rinnova con Red Bull, si punta a Enrico Balbo: "Red Bull ha un razzo spaziale, ma noi migliori gara dopo gara" Toto Wolff ammette il fallimento del progetto Mercedes: "ha ...

Bilancio indubbiamente negativo in casa Ferrari al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Miami 2023, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La scuderia di M ...Lo spagnolo partirà dalla seconda fila a Miami: "Qualifiche difficili, penso abbiamo fatto il massimo". Il team principal: "Leclerc cercava la pole, non si può dire che spingeva troppo" ...