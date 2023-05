(Di domenica 7 maggio 2023) Almeno 8 persone sono morte in unaavvenuta in unad Allen, in, a circa quaranta chilometri di Dallas. Ucciso il presunto autore della strage, in cui sono rimaste ...

: strage al Mall in Texas, 8 morti più il killer Nove morti, tra cui il killer, tre feriti in condizioni critiche e quattro in condizioni stabili: è il bilancio dell'ennesima strage, stavolta ...FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Los Angeles,a Monterey ... Biden parla di 'attacco insensato' e chiede bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici...Almeno 8 persone sono morte in unaavvenuta in un centro commerciale ad Allen, in Texas, a circa quaranta chilometri di Dallas. Ucciso il presunto autore della strage, in cui sono rimaste ferite anche 13 persone. In un video ...

Usa, sparatoria in centro commerciale in Texas: 8 morti Tiscali Notizie

Quattro persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Allen, sobborgo a nord di Dallas, in Texas. I media locali hanno mostrato i corpi a terra coperti da lenzuoli. Ci sono ...Un altro episodio di violenza armata negli Stati Uniti ha sconvolto il paese sabato pomeriggio. Nel corso di una tipica giornata di shopping all’Allen Premium Outlets, uno dei maggiori mall del Texas, ...