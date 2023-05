Uomini e Donne | salta una puntata | chiusura in anticipo | le scelte e cosa vedremo dopo

(Di domenica 7 maggio 2023) Sono solo quattro le puntate diche ci separano dalladella stagione, decisamente inrispetto al consueto. Lunedì 8 maggio, infatti, salterà l’appuntamento, mentre ladefinitiva sarà venerdì 12 maggio, con le attesedei tronisti. Ma non sarà un addio., come cambia la programmazione e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Clarissa Marchese , ex tronista di, qualche settimana fa ha dato alla luce il suo secondogenito, il piccolo Christian. Un'emozione grandissima condivisa anche dalla sorellina Arya che, a dispetto del fratello, è nata in ...Credo, comunque, che invecchiando abbiamo smesso di volerci fare male Per la trasmissione che conduco, ispirandomi a un articolo del Guardian suche hanno fatto propri i passatempi ...Sono solo quattro le puntate diche ci separano dalla chiusura della stagione, decisamente in anticipo rispetto al consueto. Lunedì 8 maggio, infatti, salterà l'appuntamento, mentre la chiusura definitiva sarà venerdì ...

Venerdì 5 maggio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Mia madre e io non abbiamo avuto un rapporto semplice. Non so se posso aggiungere che non abbiamo nemmeno oggi un rapporto semplice. Eppure nel corso degli anni ho inconsapevolmente assunto alcune del ...Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne, qualche settimana fa ha dato alla luce il suo secondogenito, il piccolo Christian. Un'emozione grandissima condivisa anche dalla ...