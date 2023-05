Unioni gay di «estrema importanza» La Corte suprema indiana smentisce Modi

(Di domenica 7 maggio 2023) Il primo ministro dell’India Narendrasi è detto fortemente contrario alla possibilità di riconoscere e legalizzare i matrimoni gay nel paese, dichiarando che «l’omosessualità è un concetto d’élite che first appeared on il manifesto.

...che ancora una volta riesce a propagandare le sue idee oscurantiste e alquanto retrogade intervendo su di un argomento che a mio avviso non ha nulla a che fare con, lesbiche, transgender...Per esempio quella delle benedizioni alle coppie. Un papa è quello che nel 2021 aveva concesso ... che respingeva la possibilità di benedireomosessuali. Il secondo è quello che si è ...E' morto Jan - Paul Pouliquen. Lo storico militante del movimentofrancese, principale artefice dei "patti civili di solidarietà" (Pacs), introdotti ...

India arcobaleno, la battaglia di Kavita e Ankita per celebrare il loro matrimonio arriva alla Corte Suprema La Stampa

Io ad esempio lo faccio e non per questo sono gay o comunque attratto da altri uomini quindi questi ... che a mio avviso non ha nulla a che fare con gay, lesbiche, transgender unioni civili e a quanto ...Jan-Paul Pouliquen, storico militante del movimento gay francese, principale artefice dei «patti civili di solidarietà» (Pacs), introdotti per la prima volta in Francia nel 1999, è morto nella città d ...