Un' automobile è finita contro una fermata dell' autobus | diversi morti e feriti

(Di domenica 7 maggio 2023) Strage in Texas, negli Stati Uniti. Sette persone sono morte e almeno sei sono rimaste ferite dopo essere state investite da un veicolo mentre aspettavano alladi undi linea, nella città di Brownsville, in Texas. Il guidatore è stato arrestato: è probabile che fosse sotto...

I vigili del fuoco sono interventi anche con i sommozzatori, che raggiunta l', quasi del ... L'auto, forse dopo la perdita di controllo del guidatore, è sbandata ed ènella scarpata ...Soccorsi mobilitati tra Cairo Montenotte e Rocchetta, nella zona del casello numero 6, per un'in una scarpata. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 15 e la macchina del pronto intervento si è subito attività. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del ...Il 38enne è stato nel piovoso Regno Unito solamente per 28 ore e 42 minutila cerimonia di incoronazione è corso in aeroporto e ha preso un aereo per Los Angeles E' ...alla suacon l'...

Finisce con l'auto nel fiume: morto il conducente PadovaOggi

La famiglia, di Lecce, si trovava in una Dacia Duster: tutti portati in rosso per dinamica al "Vito Fazzi". L'impatto non lontano da San Ligorio con un'Alfa Romeo Stelvio, sulla quale viaggiavano due ...Un uomo è morto stamane a Padova dopo essere finito nel fiume Bacchiglione con la propria vettura, uscita di strada e capovoltasi sul lungargine Donati, in via Sant’Orsola. I vigili del fuoco sono int ...