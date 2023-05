Un pianeta viene divorato dalla sua stella | le prime incredibili immagini di quello che sarà il destino anche della Terra

(Di domenica 7 maggio 2023) Catturate per la prima volta ledi unsua, proprio come si prevede che accadrà allafra cinque miliardi di anni, quando il Sole invecchiando comincerà a espandersi. A riprenderle è stato il telescopio Gemini South del NoirLab, dell’americana National Science Foundation, attivo in Cile e a essere immortalata è stata una sorta di pistola fumante, un getto di materia molti brillante e prolungato nel tempo, durato almeno dieci giorni. Il risultato è pubblicato sulla rivista Nature da Kishalay De, del Massachusetts Institute of Technology, con Morgan MacLeod, del Centro Harvard-Smithsonian per l’astrofisica, e Mansi Kasliwal, del California Institute of Technology e Ryan Lau, del NoirLab. “Queste osservazioni forniscono una nuova prospettiva per ...

Giusto in tempo per lo Star Wars Day, gli astronomi hanno annunciato per la prima volta la scoperta di una 'Death Star', quella che noi chiameremmo Morte Nera, ossia una stella che distrugge il pianet ...