Un passo dal cielo | Il ritorno di un amore o Le Iene? La tv del 7 maggio

(Di domenica 7 maggio 2023) Per la prima serata in tv, domenica 7su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Undal”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il Guardiano del Lago – Parte 1 e Parte 2”: il guardiano di un albergo in riva ad uno splendido lago vtrovato in fin di vita. Tutto farebbe pensare a un coinvolgimento della figlia, ma il lago potrebbe custodire un segreto ben più grande che riguarda la morte di Roberta e il tradimento inatteso di persone fidate. Per Manuela inizia a profilarsi la resa dei conti, mentre Vincenzo, oltre alle difficoltà con Carolina, deve gestire un Huber impazzito alle prese con una figlia incinta. Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, il talk-show ...

Accade, infine, che il sorpasso venga precedutoclassico sfarfallio degli abbaglianti, o ... E non ad'uomo: flusso ad oltre 130 , come fosse un imbottigliamento visto dopo aver premuto il ...Senza dubbio, quello in terra campana, è stato un mezzofalso. Ma in casa, il Parma, in ... Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport,251 in poi). ......ministero della Salute, che nei giorni scorsi ha approvato un aggiornamento delle linee guida della Legge 40 , inclusi i nuovi Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) per la PMA. "Unmolto ...

Quando nel 2021 Couche Tard, la multinazionale canadese di minimarket collegati ai distributori di carburante, aveva messo sul tavolo 16 ...Lindsay Lohan ha vissuto una vita tra alti e bassi. Il successo precoce l'ha fatta cadere nel vortice delle dipendenze, fuori e dentro a carceri e rehab. Ma grazie all'amore del marito (e alla gravida ...