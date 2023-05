Un Passo dal Cielo | anticipazioni ultima puntata domani

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 maggio 2023) Undal, lunedì 8 maggio, ci sarà l’della settima stagione! Cosa succederà? In questo articolo cercheremo di fornirvi le(mentre aspettiamo la penstasera con “Il guardiano del lago”, altro caso di omicidio da risolvere, importante per ciò che vedremo)!sera andrà in onda l’8° appuntamento con “Undal“, episodi 15 e 16. Las’intitolerà “L’verità” e tutti i nodi verranno al pettine. Vedremo Luciano Paron (Giorgio Marchesi) messo con le spalle al muro. E’ stato lui ad uccidere Roberta, amica di Manuela Nappi (Giusy Buscemi) e moglie del giovane ...