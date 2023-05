UN PASSO DAL CIELO 7 | PUNTATA 7 | UN GUARDIANO DI UN ALBERGO VIENE TROVATO IN FIN DI VITA

Dominio totale da parte di Trento in questa gara - 3 della finale scudetto di Superlega volley 2022/2023 , con l'Itas che conquista il punto del 2 - 1 e si porta ad unquinto scudetto della sua storia e il primo dalla stagione 2014/2015. Civitanova non è incisiva come sempre questa domenica e soffre a causa della perfetta prestazione messa in mostra dai ...Non smettere di denunciare Un, breve, indietro nel tempo. Da un servizio dell'agenzia Dire : "...dall'avvocata Alessandra Ballerini e tante associazioni venga tenuto intenzionalmente nascosto...Ad untriplice fischio arriva però il pareggio dei padroni di casa, che in pieno recupero (91 ) trovano il gol del definitivo 1 - 1 con Otelè Nnanga . Con il punto odierno la Casatese ...

Un Teatro dell’Aquila gremito per Daniela Lucangeli, esperta di psicologia dell’apprendimento e professoressa di psicologia dello sviluppo all’Università di Padova. Turismo e innovazione vanno di pari ...Il pilota garganico della scuderia New Jolly Motors, affiancato dal navigator Mirko Liburdi, vince in casa su Skoda Fabia con un tempo totale di 34’24.9 e migliorano il tempo della passata edizione su ...