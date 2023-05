Un mezzo per la Croce Rossa in memoria di Elio Carminati | il “gigante buono” della questura

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo. Lacittadina avrà un nuovo, acquistato grazie alla raccolta fondi indi, ilscomparso nel gennaio 2022, stroncato da un brutto male a soli 62 anni.era molto conosciuto in città anche perchè per anni, a partire dalla metà degli Ottanta e per tutti i Novanta, aveva presidiato l’allora stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo durante le partite dell’Atalanta. Lui, undi 197 centimetri per oltre 100 chili di peso, con casco e manganello era schierato per evitare scontri tra gli ultrà nerazzurri e quelli che arrivavano da altre città.faceva parte anche ...