La scelta delE così è arrivato l'ennesimo colpo in prospettiva, Davide Dell'Erba. Una metà: doppio passaporto, di cui uno tedesco, nato in Germania da genitori italiani. Classe ......dettagliato dopo l'indice assieme a tutti i principali eventi che riguardano il calcio. ... I gialloneri devono rispondere al sucesso delMonaco che si temporaneamente portato a +4. Non ......Il programma di oggi prevede cinque gare alle 15.30 con lo scontro diretto per la Champions tra il Friburgo dell'Grifo e il Lipsia da cerchiare in rosso. Alle 18.30 scende in campo il...

Un "italiano" al Bayern: Dell'Erba, baby fantasista che Mancini tiene d’occhio La Gazzetta dello Sport

I bavaresi hanno chiuso la trattativa per il centrocampista classe 2004 di proprietà dell'Augsburg. Nato in Germania da genitori italiani, Dell'Erba è uno dei giovani seguiti dagli scout della ...