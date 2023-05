“Un grande disagio” Lorella Cuccarini confessa la sua lotta quotidiana | la resa | la soluzione

... sottolinea Errico, "ha seguito conattenzione l'iter del provvedimento poi emanato dall'... "Gli ultimi 13 anni - dichiara Errico - hanno messo gli ambulanti in una situazione di forte: ...... prostitute, donne violentate, omosessuali non accettati dalla famiglia, persone con... Antonella Dirella - insegnante molisana, sempre in cerca di un Amore più, quello di Dio, ha accolto ...la paura per i familiari dello stimato professionista che hanno dovuto assistere alla ... Immigrati che avevano bisogno di assistenza, perché vivevano condizioni di gravepsichico. Ma si ...

«Gli 80 euro buon risultato, primo step per il riconoscimento del ... Cronache Fermane

Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidenti in montagna, precipita durante la discesa dal Gran Sasso: morto escursionista ...Lo scrittore e l’attore sono stati i protagonisti del talk su «Io mi prendo cura dei giovani». L’intervento di Sabrina Molinaro, ricercatrice del Cnr-Ifc, di Valeria Di Brisco e Roberta Antonia Maida ...