(Di domenica 7 maggio 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc .

in gita a Pessano Ha dell'incredibile quanto accaduto giovedì della scorsa settimana in tarda serata a un gruppo di ragazzi che stavano passando in macchina nei pressi della piscina. A ...in gita a Pessano Ha dell'incredibile quanto accaduto giovedì della scorsa settimana in tarda serata a un gruppo di ragazzi che stavano passando in macchina nei pressi della piscina. A ...

Un capriolo a zonzo a Pessano Prima la Martesana

Chi avrebbe mai detto che in giro per le strade di Pessano con Bornago la sera si potesse incontrare addirittura un capriolo. E invece è proprio quello che è successo giovedì 27 aprile 2023 a un grupp ...