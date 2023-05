Un altro domani | trame dall' 8 al 12 maggio 2023 | Ines e Carmen si alleano

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 7 maggio 2023) Ad Un, nel corso della prossima settimana di programmazione, terrà banco l'alleanza traed. Le due donne, infatti, come svelano le'8 al 12, saranno determinate a scagionare Victor, ancora in prigione in condizioni molto preoccupanti, e proveranno a mettere in difficoltà Ventura e Patricia. Intanto, Linda sarà molto in crisi a causa del mancato invio di denaro da parte di suo padre e questo potrebbe far saltare la sua festa di compleanno. In seguito, Erik dovrà fronteggiare le richieste di Mario alle quali dovrà sottostare per riparare al danno del giradischi, mentre Julia imboccherà la via della “conciliazione” con Sergio. La Infante seguirà il consiglio del suo avvocato, che le consiglierà di adottare ...