Ultime Notizie – Ucraina | Bakhmut e fronte est | l' analisi del generale di Kiev

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – La situazione sulorientale ucraino è “tesa ma sotto controllo”. Lo ha assicurato il comandante in capo responsabile dell’area, Olexandr Syrskyi, che ieri ha fatto il punto della situazione nelle aree operative e ha discusso con i vertici militari le ulteriori misure da adottare. Secondo la valutazione di Syrskyi, negli ultimi giorni le forze militari russe hanno aumentato l’intensità del fuoco delle armi pesanti, hanno schierato attrezzature più moderne e hanno raggruppato le loro truppe. “Questo indica che il nemico non cambierà i suoi piani e sta facendo di tutto per ottenere il controllo die continuare la sua offensiva”, ha dichiarato il comandante del Gruppo est dell’Esercito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... oggi ha guadagnato due colpi nelletre buche e ha imbucato un putt non scontato alla 18 per ... Leggi i commenti Golf: tutte leGazzetta dello Sport 7 maggio - 18:18CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleQuello che forse sta dietro a quelle agende così impossibili da incastrare, da tenere lui e Elly Schlein lontani da qualunque iniziativa comune nellesettimane: la lotta per la leadership del ...

Guerra Ucraina Russia, news. Wagner: "Restiamo a Bakhmut, arrivano munizioni chieste" LIVE Sky Tg24

A gara ripresa i cori sono continuati e qualche minuto dopo è arrivato anche il gol di Vlahovic, che nonostante le raccomandazioni dell’arbitro è andato comunque ad esultare sotto la curva portando l’ ...Si sono disputate oggi le ultime due sfide valide per la settima giornata della seconda fase del campionato di calcio femminile di Serie A 2023. In orario di pranzo è andata in scena la partita della ...