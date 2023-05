Ultime Notizie – Texas | auto contro pedoni a Brownsville | 7 morti

(Di domenica 7 maggio 2023) Un’ha investito, in, causando sette. Il presunto autista è stato arrestato. Lo riferiscono i media statunitensi. L’incidente è avvenuto alle 8:30 del mattino ora locale vicino all’Ozanam Center di, ha detto un rappresentante del dipartimento di polizia diad Abc News. Le sette persone uccise, riferisce ‘Nbc news’, erano in attesa ad una fermata dell’bus vicina a una struttura di accoglienza cattolica. Per gli investigatori, riferisce il canale tv Usa, si tratterebbe di un atto intenzionale. La polizia ha preso in custodia un sospetto, hanno spiegato lerità. L’autista è in ospedale in cura e sotto sorveglianza 24 ore su 24. Sono attualmente in corso test per ...

Negli ultimi due giorni gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e personale della polizia locale hanno effettuato controlli nella zona degli 'chalet' di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno ...I carabinieri della stazione di Barra sono intervenuti in mattinata in via Marghieri a Napoli per l'incendio di un esercizio commerciale, intestato ad un 42enne incensurato del posto. Le fiamme hanno ...Un asino bardato di azzurro portato in giro per Napoli in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto, ripreso in diversi video che circolano sui soci suscitando le critiche di molti, ha portato alla ...

Harry lascia la cerimonia da solo e riparte per il compleanno di Archie Corriere TV

Non sono mancate parole verso i cantanti più giovani, che negli ultimi anni ha deciso di sostenere sempre più spesso, con collaborazioni davvero inaspettate. Donatella Rettore a “Da noi… a ruota ...Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – “Ho parlato con Zielinski e dopo aver sbagliato il primo rigore volevo rimediare. E’ una bella sensazione averlo segnato”. Così l’attaccante del Napoli Victor Osimhen do ...