Ultime Notizie – Siria | Lega Araba la riammette dopo 12 anni

(Di domenica 7 maggio 2023) Laha riammesso nell’organizzazione laaverla espulsa 12fa a causa della dura repressione delle rivolte messa in atto dal presidente Bashar al-Assad. Lo hanno deciso i ministri degli Esteri delladurante una riunione di emergenza convocata al Cairo, spiegando che quella dellaè una riammissione ”a carte condizioni”. Tra queste, il ritorno dei rifugiatini senza ritorsioni, un processo politico credibile che porti a elezioni e passi per porre fine al contrabbando di stupefacenti dallanei paesi vicini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Uno scudetto da vivere tutti insieme. Anche con chi non c'è più. A Napoli nelleore sono spuntati cartelli di festa negli spazi destinati agli annunci funebri: ' Questo scudetto è anche per voi che non ci siete più ' recitano. Una celebrazione continua dedicata a chi il ...Poi, più nulla: né prove née dopo 40 anni Mirella è ancora persa nel buio . Nel dicembre ... "Mamma, scendo, torno tra poco": sono leparole dette da Mirella a sua madre a cui dice che ...Previsioni meteo per Milano Meteo Italia, la situazione Meteo Milano - Campo barico in cedimento sul suo bordo settentrionale ha favorito il ritorno di acquazzoni e temporali nelleore sui settori alpini e prealpini. Infiltrazioni umide che determineranno un peggioramento del tempo anche sui settori di pianura. Prossima settimana attesa instabile con frequenti passaggi ...

Guerra Ucraina Russia, news. Wagner: "Restiamo a Bakhmut, arrivano munizioni chieste" LIVE Sky Tg24

Ecco tutti i dettagli. Santa Maria di Leuca, si accorcia di un metro il “tacco d’Italia”: i dettagli Il “tacco d’Italia” si è accorciato di un metro, negli ultimi giorni infatti pare che un veliero ...Sassari. Prosegue con ottimi riscontri di pubblico la più longeva rassegna cameristica cittadina “I concerti di Primavera” organizzata dall’Associazione Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Ca ...