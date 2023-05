Ultime Notizie Serie A | Sassuolo | le parole di Dionisi I convocati di Spalletti e Thiago Motta

(Di domenica 7 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: «Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Roma contro la Lazio» Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida diA contro il Bologna. Bologna, idiper il match contro il, allenatore del Bologna, ha diramato la lista deiin vista del match contro il. Napoli, idiin vista della ...

Uno scudetto da vivere tutti insieme. Anche con chi non c'è più. A Napoli nelleore sono spuntati cartelli di festa negli spazi destinati agli annunci funebri: ' Questo scudetto è anche per voi che non ci siete più ' recitano. Una celebrazione continua dedicata a chi il ...

Guerra Ucraina Russia, news. Wagner: "Restiamo a Bakhmut, arrivano munizioni chieste" LIVE Sky Tg24

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAG - "Ci vediamo al campo", vale a dire al Maradona, per festeggiare i campioni d'Italia del Napoli. Così il regista premio Oscar Paolo Sorrentino risponde ai fan che lo salutano ...Ormeggia a Rovereto il Wired Next Fest, uno tra i più interessanti appuntamenti riservato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali. Il festival, alla sua decima edizione, perlustrerà il ...