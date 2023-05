Ultime Notizie Serie A | Giuntoli sul futuro; parla De Laurentiis

(Di domenica 7 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Napoli, le parole di DeL’annuncio del presidente del Napoli durante la festa scudetto. Monza, Peluso: «Il cambio di modulo la mossa giusta» Le parole del vice allenatore del Monza dopo il pari contro il Torino. Torino, Juric: «Sono sbalordito, manca un rigore chiaro» Le parole del tecnico del Torino dopo il pareggio. Napoli,: «In questo momento penso solo a quanto abbiamo fatto» Le parole del ds del Napoli che non si sbottona sul suo. Sassuolo, Dionisi: «Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Roma contro la Lazio» Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, hato in ...

L' allarme aereo è risuonato in quasi tutta l'Ucraina e a Kiev mentre a Odessa si sono registrate esplosioni a seguito di un raid aereo russo. Il capo del gruppo Wagner Prigozhin fa sapere di aver ...Il Napoli festeggia in grande stile allo stadio Maradona il suo terzo scudetto con una coreografia scintillante, un popolo in estasi e una vittoria contro una gagliarda Fiorentina firmata Osimhen (che ...Le tariffe dell'energia elettrica hanno registrato negli ultimi mesi un incoraggiante ribasso, tuttavia i principali presenti nelle case degli italiani continuano a pesare in modo non indifferente ...

Ucraina ultime notizie. Governatore filorusso: a Zaporizhzhia evacuate oltre 1.500 persone Il Sole 24 ORE

Il Lecce rischia di compromettere l'ottimo lavoro fatto nella prima parte di stagione: la sconfitta col Verona rischia di pesare tantissimo ...LE PAGELLE DI LECCE-VERONA Falcone 6,5: Tiene in partita la squadra con un miracolo su Djuric. Salva bene anche su Abildgaard e poi ancora di ...