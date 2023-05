Ultime Notizie – segna | esulta e viene ammonito

(Di domenica 7 maggio 2023) Dusan Vlahovic subisce cori razzisti,. Il centravanti serbo della Juventus firma il gol del 2-0 nel match che i bianconeri vincono sul campo dell’Atalanta. Vlahovic, subentrato dalla panchina,preso di mira con i cori “sei uno zingaro” dagli spalti. Nel primo minuto di recupero, l’arbitro Doveri ferma il gioco e lo speaker dello stadio richiama il pubblico ad un comportamento corretto. Nel finale di gara, al 98?, Vlahovic va a segno con il gol del 2-0 proprio sotto la curva ‘calda’ del tifo atalantino. I cori ripartono, Vlahovic ‘invita’ a proseguire con gli insulti edall’arbitro Doveri. Già in passato, quando giocava nella Fiorentina, Vlahovic fu oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi dell’Atalanta: ...

