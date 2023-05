Ultime Notizie Roma del 07-05-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica 7 maggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ucraina in apertura il fondatore è leader del gruppo di mercenari Wagner annunciato che resterà bancomat a combattere insieme ai suoi uomini dopo aver ricevuto garanzie tu la fornitura delle munizioni richiesta aveva annunciato ieri che avrebbe ritirato i suoi mercenari 10 maggio almeno che il Ministero della Difesa non avete fornito loro le munizioni necessarie La prima immagine del gruppo aveva ricevuto solo il 10% dei proiettili che servono per continuare i combattimenti Lidl ci siano aveva quindi annunciato che su uomini erano pronti a prendere le posizioni che il gruppo Wagner avrebbe lasciato libere Intanto il blogger e il corrispondente di guerra Russo prof appena finito da una bomba Ieri è uscito dal coma vediamo nel Regno Unito dopo la storica incoronazione di ...