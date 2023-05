Ultime Notizie Roma del 07-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 maggio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze Buongiorno dalla redazione al microfono giù Ferrigno nuovamente gli After in apertura di giornale da Gabriele PIN 47 anni scrittore prokoudine veterano della guerra in Cecenia è rimasto ferito in un attentato il Ministero dell’Interno tutto ha fatto sapere che ha un sospetto avrebbe confessato di avere posto l’ordigno sulla strada che l’auto dei presepi in doveva percorrere l’ha fatto saltare in aria a distanza al passaggio della vettura nuova confezione di avere provocato l’esplosione con una bomba a distanza su Istruzione dei servizi segreti ucraini lo ferma il comitato investigativo Russo citato dalla Tasso d’attacco denuncia Mosca l’ennesima manifestazione di quella approccio sistematico all’eliminazione degli oppositori Dei il gatto gli sforzi di Washington che attivamente radicato in Ucraina fino al ...