Ultime Notizie – “Respinti attacchi con una decina droni Kiev”

(Di domenica 7 maggio 2023) L’amministrazione russa della Crimea ha reso noto di aver respinto nella notte raid con unadiucraini su Sebastopoli. “La difesa antiaerea e le unità di guerra elettronica hanno respinto un nuovo attacco” sulla città, che ospita la Flotta russa sul Mar Nero, ha rivendicato il governatore Mikhail Razvojaiev. In un post su Telegram ha affermato che “oltre unadi” erano stati lanciati dall’Ucraina, due dei quali abbattuti sul mare e un altro caduto in un bosco dopo “aver perso il controllo”. “Nessuna infrastruttura nella città ha subito danni”, ha poi assicurato il governatore. “Un Uav ha perso il controllo ed è caduto in un’area boschiva, il relitto è stato trovato dal ministero degli Affari Interni e dal ministero delle Emergenze. Il secondo drone è stato abbattuto sul mare vicino al ...

Uno scudetto da vivere tutti insieme. Anche con chi non c'è più. A Napoli nelleore sono spuntati cartelli di festa negli spazi destinati agli annunci funebri: ' Questo scudetto è anche per voi che non ci siete più ' recitano. Una celebrazione continua dedicata a chi il ...Poi, più nulla: né prove née dopo 40 anni Mirella è ancora persa nel buio . Nel dicembre ... "Mamma, scendo, torno tra poco": sono leparole dette da Mirella a sua madre a cui dice che ...Previsioni meteo per Milano Meteo Italia, la situazione Meteo Milano - Campo barico in cedimento sul suo bordo settentrionale ha favorito il ritorno di acquazzoni e temporali nelleore sui settori alpini e prealpini. Infiltrazioni umide che determineranno un peggioramento del tempo anche sui settori di pianura. Prossima settimana attesa instabile con frequenti passaggi ...

Guerra Ucraina Russia, news. Wagner: "Restiamo a Bakhmut, arrivano munizioni chieste" LIVE Sky Tg24

A Miami per ora sguardo è all'insù più che nei box o in griglia di partenza, dove alle 21.30 scatterà il GP di Miami (diretta Sky, streaming NOW) per il quale non si esclude pioggia. Sarebbe un ...Serie A 2022/2023, 34a giornata. Le ultime notizie sulla partita Torino-Monza: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.