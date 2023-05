Ultime Notizie – Napoli-Fiorentina 1-0 | decide il rigore di Osimhen

(Di domenica 7 maggio 2023) Gli azzurri, già campioni d’Italia da giovedì, salgono a quota 83. Ben 17 punti in più della Juventus Ilbatte 1-0 lain un match della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Are il match il calcio ditrasformato daal 74?, che riscatta l’errore dagli 11 metri del 49?. Per il 24enne nigeriano è il 23° centro in campionato, sempre più leader dei marcatori. In classifica gli azzurri, già campioni d’Italia da giovedì, salgono a quota 83, ben 17 punti in più della Juventus seconda, mentre lerimane ferma all’ottavo posto insieme a Monza e Torino con 46 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Negli ultimi due giorni gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e personale della polizia locale hanno effettuato controlli nella zona degli 'chalet' di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno ...I carabinieri della stazione di Barra sono intervenuti in mattinata in via Marghieri a Napoli per l'incendio di un esercizio commerciale, intestato ad un 42enne incensurato del posto. Le fiamme hanno ...Un asino bardato di azzurro portato in giro per Napoli in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto, ripreso in diversi video che circolano sui soci suscitando le critiche di molti, ha portato alla ...

Harry lascia la cerimonia da solo e riparte per il compleanno di Archie Corriere TV

Una vettura entrata in contromano sulla A27 si è schiantata nel pomeriggio contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio al momento è di una vittima e tre feriti. L’incidente ...Saints ultimi in classifica e costretti a vincere al City Ground dove di recente il Forest ha sorpreso il Brighton di De Zerbi ...