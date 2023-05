Ultime Notizie – Milan-Lazio 2-0 | gol di Bennacer e Theo Hernandez

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilbatte 2-0 la, torna momentaneamente al quarto posto in attesa di Roma-Inter, rilanciandosi nella corsa ad un posto in Champions League. Alla squadra rossonera basta un tempo. Al 17? gol di, bravo a sfruttare un errore di Casale e Marcos Antonio. Al 29?replica la prodezza dello scorso anno contro l’Atalanta: parte dalla sua area di rigore e batte Provedel con un sinistro da fuori. Pioli però non sorride per la prematura uscita dal campo di Leao all’11’ per un problema all’inguine. Terza sconfitta nellequattro partite per i biancocelesti, che restano comunque al 2° posto con 64 punti, uno in più della Juventus e tre del. LA PARTITA – Pioli ritrova Kjaer e Giroud nell’undici titolare e sceglie Messias ...