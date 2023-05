Ultime Notizie – “Mi dimetto da senatore | stimo Schlein ma ci sono differenze”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 7 maggio 2023) “Ho deciso di rinunciare alla mia posizione di. Mi dimetterò questa settimana”. Ad annunciarlo è Carlo Cottarelli,Pd, ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Naturalmente – spiega – il processo è molto lungo: le dimissioni devono essere accettate, la prima di prassi viene rigettata, poi si vedrà i tempi che ci vogliono. L’Università Cattolica mi ha chiesto di dirigere un programma per l’educazione delle scienze economiche e sociali rivolto agli studenti delle scuole superiori, questa è una cosa che farei gratuitamente per spirito di servizio. Andremo a visitare le scuole, tutte le scuole, su invito delle scuole stesse, a parlare di economica, di diritto, di costituzione, di come si comunicano queste cose, con personaggi davvero di grandi livello. Dovrei coordinare tutto questo, ma ovviamente parteciperei anche al programma. Però ...