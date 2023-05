Ultime Notizie – Genoa promosso in Serie A

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 7 maggio 2023) Iltorna inA dopo un solo anno di purgatorio. In un match della 36/a giornata, disputato tra le mura amiche allo stadio ‘Ferraris’, i rossoblù si impongono 2-1 sull’Ascoli, grazie ai gol di Bani al 16? e Badelj al 63?, gol ospite di Marsura al 68?. In contemporanea allo stadio ‘Braglia’ di Modena i padroni di casa fermano sull’1-1 il Bari, con Diaw su rigore al 77? che pareggia il vantaggio pugliese di Ricci al 34?. In classifica ilsale a quota 70, 8 punti in più del Bari terzo, e può festeggiare la promozione diretta nella massima categoria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione