Ultime Notizie – Carlo III | i look di Camilla e delle ospiti reali per l’incoronazione

(Di domenica 7 maggio 2023) Ossequio alla tradizione con accenni moderni e più personali nelscelto da, che al collo aveva una collana di Garrard, la stessa indossata dalla regina Elisabetta alla sua incoronazione nel 1953. Al suo arrivo all’Abbazia di Westminster, la regina indossava infatti il capo di ermellino e velluto cremisi decorato con ricami in oro originariamentezzato perdella regina Elisabetta, quindi conservato e adattato dai più antichi sarti di Londra, Ede e Ravenscroft, la ‘Robe of State’. Sotto il manto con lungo strascico, un abito ricamato in avorio, argento e oro creato dallo stilista britannico Bruce Oldfield, una maison che quest’anno festeggia il suo 50° anniversario e con la qualeha una relazione di lunga data. Semplice, sartoriale e ricavato in Peau de Soie, ...

