Ultime Notizie – Carlo III | i costi dell’incoronazione e chi paga

(Di domenica 7 maggio 2023) Incoronazione, ma quanto costa? Mentre la Gran Bretagna attraversa una difficile congiuntura economica, con molte famiglie scese sotto il livello della povertà, vi sono stati interrogativi suidella cerimonia e l’opportunità del suo sfarzo. Cifre ufficiali non sono state diffuse, ma la Bbc ha fatto una stima di 50-100 milioni di sterline (56-112 milioni di euro). Trattandosi di un evento di stato, con numerosi ospiti stranieri, l’incoronazione èta dal governo e da Buckingham palace, tramite il Sovereign grant (il fondo assegnato annualmente dal Parlamento alla famiglia reale) e la Privy Purse, il reddito privato del sovrano. Pur mantenendo le tradizioni,ha comunque voluto una processione più breve e con meno partecipanti di quella per l’incoronazione della madre per contenere le spese. Al di là delle critiche sui ...

La struttura Mediaset si è occupata della realizzazione del cosiddetto video della resurrezione di Silvio, con i tecnici di Cologno Monzese che hanno portato le luci e le altre apparecchiature - ...C'è la spinta della speculazione dietro gli aumenti non giustificati dei beni di consumo. Si spiega così il fatto che anche se il prezzo del grano duro scende quello della pasta sale. Per questo, per ...... il momento culminante di una serie di attacchi con velivoli senza pilota che nellesettimane sono avvenuti sul territorio russo. E che hanno preso di mira in particolare raffinerie e depositi ...

