Ultime Notizie – Carlo III | continuano festeggiamenti con concerto incoronazione | chi ci sarà

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 7 maggio 2023) Proseguono iper l’diIII con l’vento musicale più atteso dell’anno, ilal castello di Windsor, e pranzi a cui parteciperanno i reali. Dai Take That a Katy Perry, da Lionel Richie ad Andrea Bocelli, molte le star che prenderanno parte all’evento al quale parteciperanno 20mila persone provenienti da tutto il Regno Unito oltre al re e alla regina Camilla e ai membri della famiglia reale. Lo spettacolo a Windsor, condotto dall’attore di ‘Paddington’ e ‘Downton Abbey’ Hugh Bonneville, vedrà la partecipazione della star di Hollywood Tom Cruise, dell’attrice di ‘Dynasty’ Joan Collins, dell’avventuriero Bear Grylls e del cantante Sir Tom Jones in videomessaggio. La serie di sketch preregistrati rivelerà fatti poco noti sulla monarca e includerà anche momenti dell’amato ...