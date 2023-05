Ulivieri risponde a Mourinho | “Siamo di una pasta diversa | ma non me ne rallegro” Cosa è successo con il tecnico della Roma

(Di domenica 7 maggio 2023) Non si è fatta attendere la replica di Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, dopo l’attacco – sebbene indiretto, ma allusivo – di Josénel dopopartita di-Inter. Ilportoghese aveva infatti dichiarato: «Al di là del risultato ho solo motivi per essere felici, ci sono episodi nella partitaquale se vuole parlerà la società. Non io perché sono stato distrutto sul piano etico, ma sono contento che mi abbia accusato una persona che è stato squalificato per tre anni dal calcio». Il destinatario di tali accuse era proprio lo stesso, squalificato nel 1986 per tre anni nell’ambito dello scandalo Totonero-bis. L’allenatoreera stato attaccato proprio dal presidente Aiac dopo che ...

