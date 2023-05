Ulivieri non ci sta | lunghissima risposta a Mourinho dopo l’attacco

posso rispondere direttamente a José Mourinho - e' l'inizio della lunga dichiarazione diperché luimi ha nominato espressamente, ma perchéè entrato nel merito di quanto ...... con l'ammissione di aver indossato un microfono per "tutelarsi" e registrare le eventuali conversazioni con arbitro e quarto uomo, Renzo, presidente dell'associazione italiana allenatori, ...... riferendosi a me: "l'illecito consumato in sua assenza e a sua insaputa"; e ancora "l'... Che io peròchiesi, a salvaguardia della mia dignità, perché questo avrebbe significato ammissione ...

Ulivieri risponde a Mourinho, 'è vero, siamo fatti di una pasta diversa ... Agenzia ANSA

"Concordo pienamente con le conclusioni di Mourinho: siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro". Risponde cosi' Renzo Ulivieri, presidente dell'assoallenatori, alle parole polemiche del ...“Concordo pienamente con Mourinho, siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro”. Il presidente dell’Assoallenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, ha voluto replicare alle parole di ieri dell’all ...