(Di domenica 7 maggio 2023) ROMA - " Concordo pienamente con le conclusioni di: siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro ". Risponde cosi' Renzo, presidente dell'assoallenatori, alle parole ...

ROMA - " Concordo pienamente con le conclusioni di Mourinho: siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro ". Risponde cosi' Renzo, presidente dell'assoallenatori, alle parole polemiche del tecnico della Roma Josè Mourinho al termine di Roma - ...Quando perdevo una partita, per me era moltoda processare. adesso sono in un momento in cui ... E a proposito di critiche feroci, in settimana è arrivata anche quella di Renzo, ...Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo, era intervenuto così sulle dichiarazioni dell'... Per me comunque una sconfitta è semprema sono orgoglioso di loro'. Poi sul possibile recupero ...

Ulivieri, la dura replica a Mourinho sul caso calcioscommesse: "Su una cosa ha ragione" Corriere dello Sport

ROMA - " Concordo pienamente con le conclusioni di Mourinho: siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro ". Risponde cosi' Renzo Ulivieri, presidente dell'assoallenatori, alle parole pole ...Il solito José Mourinho. Dopo la partita della sua Roma contro l'Inter non perde tempo per tornare sulla polemica della settimana: nei giorni scorsi dopo le sue parole ...