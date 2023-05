Ue | stop alla pesca a strascico | così Bruxelles mette a rischio il 65% della produzione italiana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag – Ora l’Ue se la prende con la, in preda all’evidente ennesimo estremismo ambientalista. Che non sarebbe un problema in linea teorica se poi – come quasi sempre avviene – nonsse aeconomia, lavoro e sicurezza di migliaia di famiglie. Ma a, tanto per cambiare, se ne fregano. Ue,Mancano sette anni affinché il regolamento diventi esecutivo, come sottolinea il Giornale. Poi non sarà più possibilere a, ovvero con la classica rete gettata in mare per raccogliere numeri importanti di pesci. Negli ultimi giorni ha tenuto banco l’hashtag #SOS EU Fishing, in reazione a una politica, quella di ...