Udinese-Sampdoria | la Curva Nord non sarà alla Dacia Arena in seguito ai fatti accaduti contro il Napoli

(Di domenica 7 maggio 2023) Nella giornata di domani ladell’non presenzieràin della partitala, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, in segno di protesta dopo “iin”. Ad annunciarlo è stata la stessaattraverso una nota ufficiale: “I frequentatori” hanno deciso di “lasciare vuoti gli spazi solitamente occupati e invitano a seguire l’esempio tutti gli spettatori che abitualmente frequentano la. Ora e per sempre forza”. Ieri, inagli scontri al, sono state arrestate cinque ...

Domani i frequentatori della Curva Nord1896 non saranno allo stadio Dacia Arena in occasione della partita contro laper protesta dopo "i fatti accaduti in- Napoli". Lo annuncia una nota diffusa dalla stessa Curva Nord. I "frequentatori" hanno deciso di "lasciare vuoti gli spazi solitamente ...... Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Torino 46, Fiorentina* 46, Monza 46, Bologna* 45,* 43, Sassuolo* 43, Salernitana* 35, Empoli* 35, Lecce* 31, Spezia 27, Verona* 27, Cremonese 24,* ...I convocati dellaper la sfida di domani contro l': Stankovic dovrà fare a meno anche Mehdi Leris Laha reso noti i convocati in vista del match di Serie A contro l', in programma ...

Domani i frequentatori della Curva Nord Udinese 1896 non saranno allo stadio Dacia Arena in occasione della partita contro la Sampdoria per protesta dopo "i fatti accaduti in Udinese-Napoli". Lo annun ...Di seguito le ultime dai campi su Napoli-Fiorentina, raccolte dagli inviati di TMW: Napoli-Fiorentina - Domenica 7 maggio, ore 18.00, stadio Maradona .