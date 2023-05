Udinese | Curva Nord in protesta dopo i fatti di Napoli | cosa succederà

(Di domenica 7 maggio 2023) UDINE - Domani i frequentatori della1896 non saranno allo stadio Dacia Arena in occasione della partita contro la Sampdoria per" iaccaduti in...

UDINE - Domani i frequentatori dellaNord1896 non saranno allo stadio Dacia Arena in occasione della partita contro la Sampdoria per protesta dopo " i fatti accaduti in- Napoli " . Lo annuncia una nota diffusa ...E forse, quella camminata struggente e malinconica con tutta la squadra sotto la sua, ha ... Sì ma contro chi Samp,, Torino. Poi, nel Giro di Lombardia - Atalanta, Milan, Monza, Inter - ......di recupero (5' assegnati) per i cori di discriminazione territoriale a Dusan Vlahovic della... oggi scesa in campo in casa contro la Fiorentina dopo aver vinto in trasferta contro l'il ...

Curva Nord Udinese per protesta domani non sarà allo stadio Tiscali

UDINE - Domani, 8 maggio, i frequentatori della Curva Nord Udinese 1896 non saranno allo stadio Dacia Arena in occasione della partita contro la Sampdoria per protesta dopo «i fatti accaduti ...Nella giornata di domani la Curva Nord dell’ Udinese non presenzierà alla Dacia Arena in della partita contro la Sampdoria, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, in segno di protesta ...