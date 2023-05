Ucraina | Wagner si ritira E in Russia è il momento dei partigiani anti Putin

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 maggio 2023) Mentre insembra essere in via di completamento lata dei mercenari russi del gruppoda Bakhmut, indella resistenzaescono allo scoperto. Se ne parla da mesi, ma adesso i gruppi di ribelli si sentono più forti e fanno sapere che intendono dare molto filo da torcere al regime di Mosca. Lo ha rivelato il quotidiano Avvenire con un servizio di Nello Scavo, nelle ore in cui Yevgeny Prigozhin, il capo dell’esercito privato più grande del mondo – i mercenari della– ha annunciato di aver completato l’operazione “Tritacarne Bakhmut“. Un carro armato della difesa di Bakhmut, in. Foto Ansa/Epa Oleg Petrasyuk, via lada ...