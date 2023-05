Ucraina ultime notizie Aiea | Preoccupa la situazione a Zaporizhzhya Lo scrittore russo Prilepin esce dal coma

(Di domenica 7 maggio 2023) L’ha lanciato un attacco notturno con 10 droni in Crimea. Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica () Rafael Gross ha detto che lagenerale intorno alla centrale nucleare dista diventando sempre più imprevedibile e potenzialmente pericolosa. Nelle scorse ore l’esercito ucraino ha distrutto un drone da ricognizionesu Kiev.

...senza pilota che nellesettimane sono avvenuti sul territorio russo. E che hanno preso di mira in particolare raffinerie e depositi di carburante nel sud del Paese. Incursioni di cui l'...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostrenotizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:...ha combattuto a fianco dei separatisti pro - Mosca nella regionedel Donbass. Una volta si è descritto come un imperialista. webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostrenotizie ...

Guerra Ucraina Russia, news. Gruppo Wagner: "A Bakhmut arrivano ceceni di Kadyrov". LIVE Sky Tg24

Il direttore dell'agenzia Rafael Grossi esprime forti timori per il sito atomico più grande d'Europa, che potrebbe trovarsi a breve in una zona di violenti combattimenti ...Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 7 maggio. Le truppe ucraine hanno lanciato almeno dieci droni in Crimea. A riferirlo, riporta l'agenzia Ria Novosti, è stato ...