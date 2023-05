Ucraina | Prigozhin | “Avremo munizioni richieste | restiamo a Bakhmut”

(Di domenica 7 maggio 2023) Il fondatore e leader del gruppo di mercenari Wagner aveva annunciato ritiro per il 10 maggio Il fondatore e leader del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny, ha annunciato che resterà aa combattere insieme ai suoi uomini dopo aver ricevuto garanzie sulla fornitura della. “Stanotte abbiamo ricevuto un ordine di combattimento: promettono di fornirci lee le armi di necessarie per continuare ulteriori azioni”, ha affermato sul canale Telegram.aveva annunciato che avrebbe ritirato i suoi mercenari dail 10 maggio, a meno che il ministero della Difesa non avesse fornito loro lenecessarie. dal 1° maggio il gruppo aveva ricevuto solo il 10% delleche ...

... Yevgeny, ha annunciato che resterà a Bakhmut a combattere insieme ai suoi uomini dopo ... in. Lo hanno detto i servizi d'emergenza citati dall'agenzia Tass. Il bombardamento è ...Intanto, il capo del gruppo Wagnerconferma che i suoi mercenari cederanno ai ceceni di ... il governatore filo - russo in allarme per l'avvio della controffensiva. Punti chiave 10:53 ...07 mag 06:35 Attacchi con droni nella notte in Crimea L'ha lanciato un attacco notturno con ... 07 mag 01:09: completata l'operazione "Tritacarne Bakhmut" 'L'operazione 'Tritacarne ...

Guerra in Ucraina, Prigozhin: «Completata l'operazione tritacarne Bakhmut, avremo le munizioni richieste». Pri ilmessaggero.it

Kiev, 7 mag. (Adnkronos) – Il fondatore e leader del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che resterà a Bakhmut a combattere insieme ai suoi uomini dopo aver ricevuto garanzie ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Gruppo Wagner: 'A Bakhmut arrivano ceceni di Kadyrov'. LIVE ...