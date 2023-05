Ucraina | Prigozhin | “Avremo munizioni richieste | restiamo a Bakhmut”

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – Il fondatore e leader del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny, ha annunciato che resterà aa combattere insieme ai suoi uomini dopo aver ricevuto garanzie sulla fornitura della. “Stanotte abbiamo ricevuto un ordine di combattimento: promettono di fornirci lee le armi di necessarie per continuare ulteriori azioni”, ha affermato sul canale Telegram.aveva annunciato che avrebbe ritirato i suoi mercenari dail 10 maggio, a meno che il ministero della Difesa non avesse fornito loro lenecessarie. dal 1° maggio il gruppo aveva ricevuto solo il 10% delleche servono per continuare i combattimenti. Secondo, “il ...

...Lo speciale sull'anniversario della guerra La timeline - Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 11:47resta ..."Va notato - ha spiegato- che l'operazione del tritacarne Bakhmut è stata progettata principalmente non per prendere l'insediamento di Bakhmut, ma per 'macinare' le unità delle forze ...Il capo del gruppo Wagnerfa sapere di aver avuto da Mosca la garanzia di ricevere le munizioni chieste: 'Restiamo a ...filo - russo in allarme per l'avvio della controffensiva. Ieri ...

" L'operazione 'Tritacarne Bakhmut' del gruppo Wagner è stata completata". Lo ha detto il capo della compagnia privata militare, Yevgeny Prigozhin , secondo ...(Adnkronos) - Il fondatore e leader del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che resterà a Bakhmut a combattere insieme ai suoi uomini dopo aver ricevuto garanzie sulla fornitu ...