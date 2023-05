Ucraina | la diretta – Prigozhin annuncia | “L’operazione ‘tritacarne Bakhmut’ è completata”

(Di domenica 7 maggio 2023) ““. È questo l’annuncio fatto dal fondatore della Wagner, Yevgheny, come riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. “Il 95% del territorio di Bakhmut è sotto il controllo delle forze russe, il restante 5% non influisce sul corso dell’intera operazione militare speciale”, ha spiegato, confermando la sua disponibilità a trasferire al leader ceceno Ramzan Kadyrov le posizioni a Bakhmut a partire dal 10 maggio, datata ieri per il suo ritiro dalla città dell’orientale, sotto assedio da mesi. Intanto la controffensivanon ha alcuna intenzione di rinunciare al principio dei “confini del 1991”, Crimea compresa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...Esplosioni in Crimea, il governatore filo - russo in allarme per l'avvio della controffensiva. Ieri una bomba ha ferito il blogger e corrispondente di guerra russo Zakhar Prilepin a Nizhny ...07 mag 06:35 Attacchi con droni nella notte in Crimea L'ha lanciato un attacco notturno con dieci droni in Crimea. Lo ha dichiarato - secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti - il ...

Guerra Ucraina Russia, news. Fermato confessa attentato a Prilepin su ordine di Kiev Sky Tg24

Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 7 maggio. Putin, il boom di uomini russi che cambiano sesso. «Così evitano il fronte». E Mosca ...La guerra in Ucraina è al 438esimo giorno. Tutti i principali aggiornamenti in diretta di domenica 7 maggio 2023 ...