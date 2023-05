Ucraina | la diretta – Il capo della Wagner Prigozhin annuncia | “L’operazione ‘tritacarne Bakhmut’ è completata La città è per il 95% sotto controllo russo”

(Di domenica 7 maggio 2023) ““. È questo l’annuncio fatto dal fondatore, Yevgheny, come riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. “Il 95% del territorio di Bakhmut èildelle forze russe, il restante 5% non influisce sul corso dell’intera operazione militare speciale”, ha spiegato, confermando la sua disponibilità a trasferire al leader ceceno Ramzan Kadyrov le posizioni a Bakhmut a partire dal 10 maggio, datata ieri per il suo ritiro dalladell’orientale,assedio da mesi. Intanto la controffensivanon ha alcuna intenzione di rinunciare al principio dei ...

Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...Esplosioni in Crimea, il governatore filo - russo in allarme per l'avvio della controffensiva. Ieri una bomba ha ferito il blogger e corrispondente di guerra russo Zakhar Prilepin a Nizhny ...07 mag 06:35 Attacchi con droni nella notte in Crimea L'ha lanciato un attacco notturno con dieci droni in Crimea. Lo ha dichiarato - secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti - il ...

Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 7 maggio. Putin, il boom di uomini russi che cambiano sesso. «Così evitano il fronte». E Mosca ...La guerra in Ucraina è al 438esimo giorno. Tutti i principali aggiornamenti in diretta di domenica 7 maggio 2023 ...