Ucraina | la diretta – Il capo della Wagner | “L’operazione ‘tritacarne Bakhmut’ è completata Lo scrittore filo-Putin Prilepin esce dal coma farmacologico

(Di domenica 7 maggio 2023) Il giorno dopo le accuse rivolte alla Difesa russa per i mancati rifornimenti e le minacce di ritiro, Prigozhin dichiarala missione dei suoi uomini nella cittadina martoriata dallo scontro tra russi e ucraini. Preoccupa la situazione intorno alla centrale di Zaporizhzhia, code di persone in fuga L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ma la diplomazia russa ha chiamato in causa anche gli alleati occidentali dell': gli Usa e la Gran Bretagna hanno una "responsabilità" nell'attentato, ha affermato la portavoce del ...07 mag 06:35 Attacchi con droni nella notte in Crimea L'ha lanciato un attacco notturno con dieci droni in Crimea. Lo ha dichiarato - secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti - il ...Il retroscena I dubbi di Washington sull'nella Nato: "La guerra non finirà quest'anno". Battaglioni sul fronte Est per garantirne la sicurezza Alberto Simoni 07 Maggio 2023 Ed è ancora forte, ...

Guerra Ucraina Russia, news. Gruppo Wagner: "A Bakhmut arrivano ceceni di Kadyrov". LIVE Sky Tg24

"L'operazione 'tritacarne Bakhmut' è completata". È questo l'annuncio fatto dal fondatore della Wagner, Yevgheny Prigozhin, come riferisce l'agenzia di stampa russa Tass. "Il 95% del territorio di Bak ...