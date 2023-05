Ucraina | Bakhmut e fronte est | l’analisi del generale di Kiev

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – La situazione sulorientale ucraino è “tesa ma sotto controllo”. Lo ha assicurato il comandante in capo responsabile dell’area, Olexandr Syrskyi, che ieri ha fatto il punto della situazione nelle aree operative e ha discusso con i vertici militari le ulteriori misure da adottare. Secondo la valutazione di Syrskyi, negli ultimi giorni le forze militari russe hanno aumentato l’intensità del fuoco delle armi pesanti, hanno schierato attrezzature più moderne e hanno raggruppato le loro truppe. “Questo indica che il nemico non cambierà i suoi piani e sta facendo di tutto per ottenere il controllo die continuare la sua offensiva”, ha dichiarato il comandante del Gruppo est dell’Esercito. L'articolo proviene da Italia Sera.

Secondo il viceministro della Difesa, la situazione aè stato un 'momento chiave nella preparazione dell'per la controffensiva'. 07 mag 15:50 Zelensky: "Non voglio preparare Mosca ...Il gruppo Wagner resta a: è la notizia del giorno, nel conflitto tra Russia e. I mercenari guidati da Yevgeny Prigozhin, secondo quanto lui stesso ha detto in un messaggio audio su Telegram, hanno ricevuto ...'Questo indica che il nemico non cambierà i suoi piani e sta facendo di tutto per ottenere il controllo die continuare la sua offensiva', ha dichiarato il comandante del Gruppo est dell'...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 438. Il viceministro della Difesa di Kiev ritiene che "la Russia andrà nel panico quando inizierà la controffensiva ucraina". Intanto nuovo allarme dell'Aiea su Z ...Il comandante capo Olexandr Syrskyi ha fatto il punto della situazione nelle aree operative e ha discusso con i vertici militari le ulteriori misure da adottare ...