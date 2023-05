Ucraina | Aiea | La situazione a Zaporizhzhia è pericolosa | Attentato allo scrittore Prilepin | fermato confessa | agito su ordine di Kiev

Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () Rafael ... 07 mag 06:35 Attacchi con droni nella notte in Crimea L'ha lanciato un attacco notturno con ......vincendo Lo speciale sull'anniversario della guerra La timeline - Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 04:43, "...Capo della milizia mercenaria: "Wagner se ne va, verranno i ceceni a sostituirci"., Grossi: "Situazione a Zaporizhzhia è pericolosa" La cronaca minuto per minuto, giorno ...

Prigozhin: l'operazione "Tritacarne Bakhmut" completata. Attacchi notturni in Crimea con droni - Aggiornamento del 07 Maggio delle ore 07:11 - Aggiornamento del 07 Maggio delle ore 07:11 RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 438. Un attentato colpisce la Russia, ferendo lo scrittore pro guerra Prilepin. L'uomo fermato ha confessato di avere provocato l'esplosione con una bomba azionat ...Attacco con droni su raffineria russa nel Mar Nero. Zelensky in Olanda, visita il tribunale dell'Aja. Reznikov: "Non ci serve uccidere Putin, di lui ...