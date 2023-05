Uccide la figlia 16enne e il compagno della moglie | poi fa un video con il cellulare | la ragazza cercava di difendere la mamma

lae l'amante della moglie, poi il video choc con le vittime finisce in chat Dopo aver ucciso il presunto amante della moglie e la propria16enne, il 45enne albanese Taulant ...Il delitto e' avvenuto in via Togliatti dove l'uomo viveva con la moglie e la. Stando ad una prima ricostruzione, ancora da verificare nel dettaglio, laavrebbe tentato di fare da scudo ...Le vittime della follia omicida di un panettiere 45enne, Taulant Malaj , di origini albanesi, sono la16enne Gessica e un uomo di 51 anni, Massimo De Santis , titolare di un bar nel paese. ...

Torremaggiore (Foggia), uccide la figlia e il presunto amante della moglie | Poi riprende le vittime con il cellulare TGCOM

“All’unisono con l’Ufficio scolastico regionale e territoriale, il Fiani- Leccisotti esprime dolore e sconcerto per la terribile notizia della scomparsa della studentessa Jessica Malaj, una figlia ...Dalle prime notizie un uomo avrebbe ucciso la propria figlia e un altro uomo, tentando anche di uccidere la moglie. Tutto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe legato a… Leggi ...