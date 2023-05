Uccide a coltellate sua figlia e un uomo nel Foggiano

Leggi su agi

(Di domenica 7 maggio 2023) AGI - A Torremaggiore, nel, undi nazionalità albanese ha ucciso asuasedicenne e un un commerciante italiano di 51 anni. L'ha inoltre ferito gravemente sua moglie, una connazionale trentanovenne, ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Si ipotizza che la ragazza sia morta nel tentativo di fare scudo alla madre. Il presunto omicida sarebbe stato già individuato. Tra le ipotesi più accreditate quella di un movente per gelosia. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.