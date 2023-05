Tuttosport – “La salvezza è lì | non molliamo”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 7 maggio 2023) 2023-05-07 01:31:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: CREMONA – “Uscire a mani vuote dopo aver creato così tanto per l’ennesima volta dispiace molto. Sono molto arrabbiato. Purtroppo ci manca il colpo finale, ma non“. Ai microfoni di Sky Sport, al termine dello scontroperso 2-1 allo Zini con la Cremonese, è intervenuto il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici: “Dispiace perché i ragazzi stanno dando tutto quello che hanno. Sembra un momento difficile e sicuramente lo è sotto certi aspetti, ma sicuramente solo attraverso il lavoro possiamo arrivare all’obiettivo che rimane lì nonostante la sconfitta“. Semplici dopo Cremonese-Spezia 2-0 “Se non vinciamo, però, è inutile guardare gli altri. In questo momento ci gira non bene, solo ...