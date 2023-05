Tuttosport – il metro di Doveri su Fagioli-De Roon

(Di domenica 7 maggio 2023) 2023-05-07 15:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Per Atalanta-Juve l’autorevolezza didopo i primi 45? sembra essere stata la scelta giusta da un punto di vista arbitrale, visto l’elevato tasso di intensità e agonismo della gara del Gewiss Stadium. Il fischietto di Roma è vicino all’azione in due episodi a stretto giro di lancette nel primo tempo della gara, quello che coinvolge Dein area bergamasca e quello subito dopo su Milik a ridosso dei sedici metri. In entrambi i casi l’arbitro lascia correre tenendo ildi valutazione alto, ritenendo il pestone accidentale dell’olandese prima e il lieve contatto subìto dall’attaccante bianconero dopo nell’ottica di contrasti di gioco non punibili con un fallo, a maggior ragione con la ...

In entrambi i casi l'arbitro lascia correre tenendo ildi valutazione alto, ritenendo il pestone accidentale dell'olandese prima e il lieve contatto subìto dall'attaccante bianconero dopo nell'...Io valuto ildi arbitraggio, non ne faccio una questione territoriale, non penso che uno che vive a 40km da Napoli si faccia influenzare da questo". Sarri: "Chi vuole fare il presidente pensa ...È stata una bellissima gara, non abbiamo perso uncontro un avversario con giocatori di grandissima qualità. Abbiamo alternato momenti in cui siamo andati avanti a prenderli ad altri in cui ci ...

Moviola Atalanta-Juve: il metro di Doveri su Fagioli-De Roon Tuttosport

Gli episodi arbitrali della sfida di Bergamo: pestone pericoloso in area atalantina su una palla contesa. Zapata reclama senza motivo su Locatelli ...Dopo anni di rivalità in pista il Dottore e lo spagnolo si incontrano nel paddock del GP di Jerez e celebrano l’incontro con una foto ...